ترامب دنّس قيماً ومبادئ جعلت أميركا منارة للعالم

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «إيكونوميست»

كانت البلاد التي انتخبت الرئيس دونالد ترامب في عام 2016 غير سعيدة ومنقسمة على نفسها، وسيظل هذا البلد، إذا أعيد انتخابه، أكثر تعاسة وانقساماً، فبعد ما يقرب من أربع سنوات على رئاسته، أصبحت السياسة مشحونة بالغضب أكثر مما كانت عليه الحال من قبل، والحزبين أكثر انفلاتاً، وأصبحت الحياة اليومية أكثر خطورة في ظل جائحة سجلت ما يقرب من 230 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي تغرق البلاد في أمواج من المشاحنات والمشاعر الخادعة والأكاذيب. ترامب يفعل أكثر من ذلك، وانتصاره، غداً، سيقضي على كل شيء. جو بايدن ليس علاجاً سحرياً لما تعانيه أميركا، لكنه رجل صادق سيعيد الثبات والكياسة إلى البيت الأبيض، وهو جاهز لبدء المهمة الطويلة والصعبة، المتمثلة في إعادة توحيد بلد ممزق، لهذا السبب إذا كنا سنصوت فينبغي أن يذهب صوتنا إلى جو.

الملك دونالد ترامب

من دون «كوفيد-19» كان من الممكن لسياسات ترامب أن تكسبه ولاية ثانية، حيث يتضمن سجله في الداخل تخفيضات ضريبية، وإلغاء ضوابط وتعيين عدد كبير من القضاة المحافظين، قبل الوباء كانت الأجور بين أفقر فئات العمال تنمو بنسبة 4.7% سنوياً، ووصلت الثقة في الشركات الصغيرة قريباً من ذروتها في 30 عاماً، وبتقييده للهجرة أعطى لناخبيه ما يريدون، وفي الخارج أحدث نهجه بعض التغيير المرحب به، فقد هزمت أميركا تنظيم «داعش» الإرهابي، وتوسطت في اتفاقات سلام بين إسرائيل وثلاث دول عربية، وأصبح بعض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أخيراً، ينفقون المزيد على الدفاع، وتدرك حكومة الصين أن البيت الأبيض يعتبرها الآن خصماً كبيراً.

وفي المقابل، كان لهذه الإنجازات عواقبها السيئة، فقد كانت التخفيضات الضريبية تنازلية، وكان إلغاء بعض القيود ضاراً، خصوصاً على البيئة، وكانت محاولة إصلاح الرعاية الصحية بمثابة كارثة، وكان إقدام مسؤولي الهجرة على فصل الأطفال المهاجرين بقسوة عن آبائهم عملاً غير إنساني، وستؤدي القيود المفروضة على الوافدين الجدد إلى استنزاف حيوية أميركا، وفي ما يتعلق بالمشكلات المستعصية - حول كوريا الشمالية وإيران، وحول إحلال السلام في الشرق الأوسط - لم يكن أداء ترامب أفضل من «مؤسسة واشنطن» التي يحب السخرية منها. في السنوات الأربع الماضية، دنس ترامب مراراً وتكراراً القيم والمبادئ والممارسات التي جعلت من أميركا ملاذاً لشعبها ومنارة للعالم. أولئك الذين يتهمون بايدن بالشيء نفسه، أو ما هو أسوأ، يجب أن يتوقفوا ويفكروا، أولئك الذين يرفضون بلطجة وتنمّر ترامب وأكاذيبه مثل كثرة التغريدات، يتجاهلون الضرر الذي أحدثه.

الرئيس «جو»

تعهُّد بايدن بـ«إعادة البناء بشكل أفضل» ستكون له قيمة عالية، وزياداته الضريبية على الشركات والأثرياء ستأتي بمردود كبير، لكنها ليست عقابية، سيسعى إلى إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة لأميركا، وتقديم المزيد للصحة والتعليم والسماح بمزيد من الهجرة، وستساعد سياسته المتعلقة بتغير المناخ في الأبحاث والتكنولوجيا لتعزيز الوظائف، وهو يستمع إلى نصائح الخبراء، حتى عندما تكون غير ملائمة، وهو أقل تصادمية من ترامب، لكنه أكثر عزماً.

يشعر الجمهوريون المترددون بالقلق من أن يصبح بايدن حصان طروادة لليسار المتشدد، صحيح أن الجناح الراديكالي في حزبه يتحرك، لكنه أظهر هو وكمالا هاريس التي اختارها نائبة، أنهما قادران على السيطرة عليه، عادة ما يلجأ الناخبون لتقييد اليسار من خلال ضمان بقاء مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، إلا أن فوزاً كبيراً للديمقراطيين هناك من شأنه أن يضيف إلى هيمنة الوسطيين المعتدلين على الراديكاليين في الكونغرس.

ازدراء الحقيقة

السمة الأكثر إثارة في رئاسة ترامب هي ازدرائه للحقيقة، كل السياسيين مراوغون، لكن إدارته جاءت بـ«ادعاءات بديلة»، لا يمكن تصديق أي شيء يقوله ترامب، بما في ذلك مزاعمه بأن بايدن فاسد، ويشعر مشجعوه في الحزب الجمهوري بأنهم ملزمون بالدفاع عنه فيما يفعل ويقول، بغض النظر إن كان صادقاً أو كاذباً. الحزبية والكذب يقوضان المعايير والمؤسسات، قد يبدو هذا صعباً، فناخبو ترامب، بعد كل شيء، يحبون استعداده للإساءة، لكن نظام الضوابط والتوازنات في أميركا اختل، يطالب هذا الرئيس بحبس خصومه، ويستخدم وزارة العدل من أجل الثأر من خصومه، ويخفف الأحكام الصادرة على المؤيدين المدانين بجرائم خطيرة، ويعطي عائلته وظائف رفيعة في البيت الأبيض، ويقدم الحماية للحكومات الأجنبية مقابل إلقاء القذارة على منافسيها، عندما يشكك رئيس في نزاهة الانتخابات لمجرد أنها قد تؤدي به إلى الخسارة، فإنه يقوض الديمقراطية التي أقسم على الدفاع عنها.

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