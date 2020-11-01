تركيا: ارتفاع قتلى زلزال إزمير إلى 69 شخصا
أعلنت إدارة مواجهة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير غربي البلاد إلى 69 قتيلا.
وفي وقت سابق، أشارت "آفاد" في بيان إلى استكمال علاج 727 شخصا في المستشفيات، من أصل 949 أصيبوا جراء الزلزال، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت إن هناك 220 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.
وأكّدت أن الفرق التابعة لها تقوم ببناء مراكز إقامة مؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.
وكشفت الإدارة في بيان أن المنطقة شهدت 947 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.
وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر.
وفي وقت سابق، أشارت "آفاد" في بيان إلى استكمال علاج 727 شخصا في المستشفيات، من أصل 949 أصيبوا جراء الزلزال، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت إن هناك 220 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.
وأكّدت أن الفرق التابعة لها تقوم ببناء مراكز إقامة مؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.
وكشفت الإدارة في بيان أن المنطقة شهدت 947 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.
وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر.
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