السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 347656 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 394 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 334236 حالة، فيما تم تسجيل 18 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5420.

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