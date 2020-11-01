مستشار للرئيس الجزائري: تبون بصحة جيدة

المصدر: الجزائر - د. ب. أ

قال أحد المسؤولين في الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد إن الرئيس عبدالمجيد تبون، بصحة جيدة، ولا يوجد ما يستدعي للقلق بشأن حالته الصحية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبدالحفيظ علاهم مستشار تبون قوله إن رئيس الجمهورية بخير.

ويعد ذلك أول رد فعل لمسؤول رسمي بشأن الوضع الصحي للرئيس الجزائري بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواجد تبون، منذ الأربعاء الماضي بأحد أكبر المستشفيات المتخصصة في ألمانيا لإجراء فحوصات معمقة بتوصية من فريقه الطبي، بعد يوم واحد من دخوله المستشفى العسكري المركزي في العاصمة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي أن تبون يتلقى العلاج وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أن فريقه الطبي متفائل بنتائج الفحوصات.

وكان تبون دخل السبت قبل الماضي في حجر صحي طوعي بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، نابت عقيلة تبون اليوم عنه في التصويت على تعديل الدستور الذي طرح للاستفتاء الشعبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news