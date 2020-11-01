قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بمقاطعة كيبيك الكندية

المصدر: كيبك-وكالات

ألقت الشرطة فى مدينة كيبيك الكندية القبض على مشتبه به صباح الأحد بعد أن أسفرت عمليات طعن عن مقتل شخصين وإصابة خمسة، حسبما ذكرت صحيفة "سى بى إس نيوز"، وقالت المتحدثة إتيان دويون إن المشتبه به في منتصف العشرينات من عمره ولم يوضح ما إذا كان معروفًا للشرطة، وأكدت إن الضحايا الخمسة تم نقلهم إلى مستشفى محلي ، وكانت إصاباتهم متفاوتة، وقالت دويون إن المشتبه به نُقل أيضًا إلى المستشفى للتقييم.

وقالت الشرطة في وقت متأخر السبت إنها تبحث عن رجل يرتدى ملابس من العصور الوسطى ومسلحا بسلاح نصل خلف "عدة ضحايا"، وقالت دويون إن الهجمات وقعت بالقرب من شاتو فرونتيناك ، في شارع ديس رامبارت ، وتم اعتقال المشتبه به في وقت لاحق بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، وطالبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم.

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