ترامب ينتقد العاملين في مجال مكافحة «كورونا»

المصدر: واشنطن ■رويترز

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، ومع عودة انتشار فيروس كورونا بضراوة في أرجاء الولايات المتحدة، لوماً لاذعاً للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالتصدي للجائحة والعاملين في المجال الطبي.

وخلال حملته في الغرب الأوسط، أول من أمس، ألقى ترامب أيضاً رسالة ختامية تعهد فيها بتوفير لقاح للتصدي للجائحة التي أثقلت كاهل المستشفيات، وتحصد أرواح ما يصل إلى 1000 أميركي يومياً.

وألقى ترامب اتهامات فقال إن الأطباء الذين يجنون قدراً أكبر من المال يموت مرضاهم، مواصلاً انتقادات سابقة لخبراء في المجال الطبي مثل كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا الدكتور أنتوني فاوتشي. وقال ترامب للصحافيين إنه لا يشعر بالقلق من احتمال إصابة مؤيديه الذين يتوافدون على تجمعاته الانتخابية بالفيروس، رغم أنه وأفراداً بعائلته والعديد من موظفي البيت الأبيض صارعوا المرض في الأسابيع الأخيرة.

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