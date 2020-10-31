فرنسا: إصابة كاهن في إطلاق نار بمدينة ليون وفرار المهاجم

المصدر: باريس - وكالات

أصيب كاهن كنيسة أرثوذكسي في واقعة إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية، مساء اليوم السبت، فيما فر المهاجم بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الكاهن الذي يحمل الجنسية اليونانية تعرض لإطلاق النار في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة.

وأشار المصدر إلى أن الكاهن يتلقى العلاج من إصابات تهدد حياته، وهو الآن في حالة صحية حرجة.

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