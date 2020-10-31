وفاة رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية بفيروس «كورونا»

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

توفي أمس رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، الأسقف أمفيلوهيغي رادوفيتش، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19». وقد أكدت الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في بيان لها، وفاة الأسقف أمفيلوهيجي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد أصيب الأسقف أمفيلوهيغي، البالغ من العمر 82 عاماً، بفيروس كورونا قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقاد رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية احتجاجات انتهكت البروتوكولات الصحية خلال فترة الإغلاق الذي تم فرضه أوائل هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19). وكثيراً ما انتقد أمفيلوهيغي حكومة الرئيس المونتنيغري ميلو ديوكانوفيتش بسبب استقلال مونتينيغرو عن صربيا وروسيا.

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