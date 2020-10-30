خبير في منظمة الصحة: فحوص «كوفيد-19» يجب أن تلعب دورا أكبر في السفر الدولي

المصدر: جنيف - رويترز

قال رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ديدييه حسين اليوم الجمعة، إنه يجب استخدام فحوص «كوفيد-19» في السفر الدولي على نطاق أوسع من عمليات الحجر الطبي.

وفي وقت سابق قال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك ريان، إن السفر الآن «آمن نسبيا» وينطوي على مخاطرة «أقل نسبيا».

وقال أيضا إن من الصعب القيام بأي نشاط علمي حول أصل الفيروس الذي رُصد لأول مرة في الصين في ديسمبر في مناخ «مسموم سياسيا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news