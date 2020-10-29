اعتقال شخص اعتدى بآلة حادة على حارس في القنصلية الفرنسية بجدة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.



وأضاف المتحدث حسب صحيفة سبق الإلكترونية،" تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت السفارة الفرنسية في الرياض حصول الاعتداء على القنصلية، مشيرة إلى أن حارس الأمن نقل إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

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