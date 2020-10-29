رئيس جنوب إفريقيا يخضع للحجر الصحي

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

قال مكتب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، إن الرئيس يخضع للحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا. ومكّن تراجع معدل الإصابة رامافوزا من تخفيف إحدى أشد عمليات الإغلاق صرامة في العالم في شهر سبتمبر، وفي الشهر التالي فتحت جنوب إفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة أشهر. لكن وزير الصحة، زويلي مخيزي، حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات قد تؤدي إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد أن ارتفعت الإصابات بشدة في كيب تاون.

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