ألمانيا تغلق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءاً من الإثنين

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنّ ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

ويؤمل من هذه الإجراءات "القاسية" و"السارية على كامل البلاد" إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضاً احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وفق ما قالت ميركل في مؤتمر صحافي، موضحة أنّ المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.

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