سورية: انفجار يقتل 3 من عمال قطف الزيتون ويصيب 28

المصدر: دمشق - د ب أ

قال مصدر طبي سوري إن ثلاثة عمال قتلوا وأصيب 28 شخصاً في انفجار لغم اليوم الأربعاء بمزارع مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من بين الجرحى، وغالبيتهم من عمال قطف الزيتون، حالات حرجة.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وشهدت الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب، التي كانت مناطق اشتباك بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، العديد من التفجيرات بسبب وجود ألغام.

وتعد الألغام واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوريين، حيث تم زراعة الآلاف منها في المناطق التي كانت تمثل خطوط اشتباك بين القوى المتحاربة.

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