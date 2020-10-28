بالفيديو.. شيخ الأزهر: الرسوم المسيئة للنبي "عبث وتهريج وانفلات"

المصدر: القاهرة - متابعات

دعا شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المجتمع الدولي إلى "إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين".

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1442هـ 2020 م، أن الرسوم المسيئة للنبي محمد العظيم، والتي نشرتها بعض الصحف والمجلات، هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام، وعداء صريح للدين الإسلامي ولنبيه الكريم".

وأكد شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر يرفض بشدة أيضاً استغلال "الإساءة للإسلام" لحشد أصوات انتخابية.

وتابع: "من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات".

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