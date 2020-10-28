فيكتوريا الأسترالية.. يومان بلا «كورونا»

المصدر: سيدني - رويترز

قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، بؤرة الإصابات بـ«كوفيد-19» في البلاد، أمس، إنها اجتازت 48 ساعة دون رصد أي حالات جديدة بالمرض، للمرة الأولى، منذ أكثر من سبعة أشهر.

وستسمح فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، بإعادة فتح المطاعم والمقاهي في ملبورن، اعتباراً من اليوم، بعد إغلاق صارم دام أكثر من ثلاثة أشهر.

ورغم تضاؤل أعداد الحالات واستعداد الشركات والمؤسسات لإعادة فتح أبوابها، فإن فيكتوريا لن تخفف سوى القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية في المنزل، ما يتيح لشخصين بالغين والمسؤولين عنهما من منزل واحد القيام بزيارة واحدة يومية.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا، دانييل أندروز، إن الخطر الأكبر لانتشار الفيروس يظل في منزل الأسرة، حيث لا يتم تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي في كثير من الأحيان.

ودفعت القيود، التي فرضتها أستراليا للحد من انتشار الفيروس، اقتصاد البلاد إلى أول ركود له منذ ثلاثة عقود، وذلك بعد إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد نتيجة الجائحة.

• ستسمح فيكتوريا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي.

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