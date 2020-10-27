إجلاء أكثر من نصف مليون شخص في فيتنام مع اقتراب إعصار "مولاف"

المصدر: هانوي - وام

بدأت فيتنام إجلاء أكثر من نصف مليون شخص من مناطقها الساحلية في وسط البلاد فيما تتأهب لوصول الإعصار "مولاف" رابع عاصفة تضرب هذا البلد خلال أسابيع قليلة.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والشواطئ وإلغاء العديد من الرحلات الجوية قبل وصول الإعصار القوي .

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة جنوب دانانج حوالى الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي الأربعاء، ترافقه رياح تبلغ سرعتها القصوى 140 كلم في الساعة، بحسب مرصد هونغ كونغ .

وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتنامية إنه سيتم نقل أكثر من 500 ألف شخص إلى مساكن موقتة.

ونقل الإعلام المحلي في فيتنام عن نائب رئيس مركز الرصد الوطني هوانغ فوك لام قوله إن الإعصار " مولاف " سيكون احدى أسوأ العواصف ترافقه أقوى رياح خلال العشرين عاما الماضية.

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