اليونان: تصادم كاسحة ألغام وسفينة حاويات قبالة ميناء بيريوس

المصدر: أثينا - رويترز

قالت السلطات اليونانية، إن سفينة حاويات ترفع علم البرتغال اصطدمت بكاسحة ألغام تابعة لأسطول اليونان قبالة ميناء بيريوس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية السفينة التابعة لأسطول اليونان تميل على جانبها وتغرق. واقترب منها زورق قطر ومن المتوقع أن يسحبها إلى الشاطئ.

وقال مسؤول من حرس السواحل إن اثنين أصيبا بجروح طفيفة، وأضاف أن طاقم السفينة اليونانية المكون من 27 فردا نقل إلى مكان آمن.

وأضاف المسؤول أن سفينة الحاويات ميرسك لونشيستون لم تلحق بها أضرار.

وتابع أنه لم يتضح على الفور كيف وقع التصادم لكن سيجري التحقيق في الأمر.

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