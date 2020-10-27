إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

المصدر: كاليفورنيا - وام

أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس، أمراً بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية نتيجة انتشار حرائق الغابات.

وأكد قسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن حريق "سيلفرادو"، الذي اندلع صباح أمس، وعصف بمقاطعة أورانج بفعل الرياح، قد طال ألفيّ فدان من الغابات ولا يزال مستمراً.

وأعدت السلطات ستة مراكز للإيواء، أُبلغ عن امتلاء ثلاثة منها حتى الآن.

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