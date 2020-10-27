اجتماع سوداني - مصري - إثيوبي اليوم لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الري السودانية أن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، سيعقدون اجتماعاً، اليوم، برعاية الاتحاد الإفريقي، لبحث سبل استئناف المفاوضات المتوقفة حول سد النهضة الإثيوبي، منذ أكثر من شهرين.

يأتي هذا الاجتماع، بعد تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الذي قال فيه إن مصر يمكن أن «تفجّر» سد النهضة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله.

وقالت وزارة الري، في بيان أمس: «يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً، غداً الثلاثاء، 27 أكتوبر برعاية الاتحاد الإفريقي، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي».

وأكد السودان تمسكه بالمفاوضات الثلاثية، برعاية الاتحاد الإفريقي «للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله».

وأضاف البيان: «السودان سيشارك في اجتماع (اليوم) الثلاثاء، للتباحث حول طرق تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية، بمنح دور أكبر وأكثر فاعلية للخبراء والمراقبين». وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات، منذ مطلع العام الجاري، بخبراء ومراقبين.

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