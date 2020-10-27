تونس تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: تونس - د.ب.أ

سجلت تونس حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ48 ساعة الماضية مع إصابة أكثر من 3000 شخص، فيما اقترب عدد الوفيات من الـ1000 منذ بداية تفشي الوباء.

وجاءت آخر التحديثات لوزارة الصحة التونسية، أمس، لتثير المزيد من القلق بشأن تسارع عدد الإصابات في أغلب الولايات، برغم التدابير المرتبطة بحظر التجول ليلاً في ولايات عدة، ومن بينها العاصمة.

وأفادت الوزارة بإصابة 3024 شخصاً بالفيروس يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، ويضاف لهذا الرقم 576 حالة إيجابية تم الكشف عنها أول من أمس.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 58 مريضاً، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء 983.

وتشهد مستشفيات تونس العمومية حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرّة بغرف الإنعاش، ويرقد 218 مصاباً بالفيروس في غرف الانعاش، و106 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

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