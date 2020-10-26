اجتماع سوداني مصري إثيوبي لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة

المصدر: الخرطوم – أ ف ب

أعلنت وزارة الري السودانية أن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا سيعقدون اجتماعاً، غداً الثلاثاء، برعاية الاتحاد الافريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات المتوقفة حول سد النهضة الإثيوبي منذ أكثر من شهرين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي الذي قال فيه إن مصر يمكن أن "تفجّر" سد النهضة، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق حوله.

وقالت وزارة الري في بيان اليوم "يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا (غداً) الثلاثاء 27 أكتوبر برعاية الاتحاد الافريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي".

وأكد السودان تمسكه بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الافريقي "للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله".

وأضاف البيان "السودان سيشارك في اجتماع (غداً) الثلاثاء للتباحث حول طرق تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين".

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي بخبراء ومراقبين.

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