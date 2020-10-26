مقتل قيادي في تنظيم «القاعدة» بأفغانستان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلنت الاستخبارات الأفغانية أن القوات الأفغانية الخاصة قتلت قيادياً مهماً في تنظيم «القاعدة» كان مطلوباً للولايات المتحدة.

وأكدت مديرية الأمن الوطني في تغريدة على «تويتر» مقتل أبومحسن المصري، وهو مصري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية، في ولاية غزنة وسط أفغانستان.

ولم تكشف مديرية الأمن الوطني مزيداً من التفاصيل حول العملية، ولم تُشر إلى تاريخها.

واسم المصري مدرج على لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي لأهم الإرهابيين المطلوبين.

وقد أصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف باسمه في ديسمبر 2018، بعد اتهامه بتقديم الدعم والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أميركيين، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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