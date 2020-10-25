فرنسا تدعو دول الشرق الأوسط إلى منع مقاطعة منتجاتها

المصدر: متابعات - شريف مهدي

حثت فرنسا دول الشرق الأوسط على منع شركات التجزئة من مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها نشرته النسخة الإنجليزية لوكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، إنه في الأيام الأخيرة كانت هناك دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، في العديد من دول الشرق الأوسط، وكذلك دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد.

وتابع البيان: "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد فرنسا".

ونشرت الوزارة نسخة من البيان على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت إن هناك تشويه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء التكريم الوطني للمدرس الذي تعرض للذبح صمويل باتي.

وأكدت الوزارة أن المسلمين في فرنسا جزء لا يتجزأ من المجتمع والتاريخ والجمهورية الفرنسية. وبالتالي، فإن دعوات المقاطعة لا طائل من ورائها.

وتابعت أن السلطات ستقوم بشرح مواقف فرنسا لشركائها، خاصة فيما يتعلق بالحريات الأساسية ورفض الكراهية، وستدعو سلطات الدول المعنية إلى التنصل من دعوات المقاطعة أو أي هجوم ضد فرنسا.

Les appels au boycott de produits français dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine.



Déclaration➡️ https://t.co/lyfkgSCZfn pic.twitter.com/ywe8fBaEnB — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) October 25, 2020

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