السودان وإسرائيل يبحثان إبرام اتفاقات في مجالات الزراعة والهجرة

المصدر: الخرطوم - وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد إن السودان وإسرائيل سيبحثان إبرام اتفاقات للتعاون في مجالي التجارة والهجرة، في إشارة إلى خطوات لتنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن وفدين من السودان وإسرائيل سيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض لإبرام اتفاقياتٍ للتعاون فى مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن الجانبين «توصلا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، بتركيزٍ أوليٍّ على الزراعة».

وشددت على أن «البلدين اتفقا على العمل المشترك لبناء مستقبلٍ أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة».

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أكدتا على «الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على إدماجه في المجتمع الدولي».

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها «ستعمل على أن يستعيد السودان حصانته السيادية، وعلى التواصل مع شركائها الدوليين لتخفيف أعباء ديونه».

وأضافت الوزارة أن قرار السودان يأتي «في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه».





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