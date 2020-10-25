إعلان حالة طوارئ صحية في إسبانيا حتى مطلع مايو المقبل

المصدر: مدريد - (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، اليوم، حالة طوارئ صحية، حتى بداية شهر مايو المقبل، تترافق مع حظر تجوّل في عموم البلاد، باستثناء جزر الكناري، وذلك سعياً للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية.

وقال سانشيز في مداخلة تلفزيونية في ختام جلسة وزارية استثنائية: "نمر في وضع صعب للغاية"، وذلك بعدما تخطت اسبانيا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 وتواجه طفرة وبائية تبدو خارجة عن السيطرة.

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