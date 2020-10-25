إيطاليا تشدّد القيود بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات بـ "كوفيد-"

المصدر: روما - (أ.ف.ب)

تفرض إيطاليا قيوداً جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، بدءاً من اليوم، بينها إغلاق دور السينما والمسارح، بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، بينما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18,00، بحسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة، خصوصاً في روما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news