إصابة الرئيس البولندي بفيروس «كورونا»

المصدر: وارسو - رويترز

قال وزير شؤون الرئاسة في بولندا، بواغيه سبيهالسكي، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن الفحوص أظهرت إصابة الرئيس، آندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنه في حالة جيدة. وقال الوزير: «خضع الرئيس، أول من أمس، لفحص كورونا، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بالفيروس. الرئيس بخير ونحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية». وتأتي إصابة دودا، في وقت تشهد فيه بولندا زيادة في انتشار العدوى، إذ سجلت الإصابات اليومية مستوى قياسياً، تجاوز 13 ألفاً و600 حالة. وفرضت السلطات قيوداً جديدة لكبح انتشار الفيروس، اعتباراً من أمس، تشمل إغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين.

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