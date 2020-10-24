مقتل 18 في تفجير انتحاري بمركز تعليمي في كابول

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤولون إن تفجيرا انتحاريا استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

ونقل المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان عن حراس أمن قولهم إنه جرى تحديد هوية منفذ الهجوم الذي فجر نفسه في الشارع أمام مركز كوثر دانش التعليمي.

وذكرت وزارة الداخلية أن 18 شخصا قُتلوا وأصيب 57 في الهجوم الإرهابي.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير في بيان على تطبيق تليغرام لكنه لم يورد دليلا.

ونفى متحدث باسم حركة طالبان على «تويتر» مسؤولية الحركة عن هذا الهجوم الذي وقع في توقيت حساس.

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