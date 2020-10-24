مدير الأمن اللبناني يعود إلى بيروت بعد إصابته بـ «كورونا» في أميركا

المصدر: بيروت ■رويترز

عاد المدير العام للأمن في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، إلى بيروت قادماً من الولايات المتحدة، أمس، بعدما ثبتت إصابته بمرض «كوفيد-19».

وأعلنت إصابة إبراهيم يوم الاثنين، ما أرجأ عودته بعد إجراء محادثات في واشنطن، واضطره لإلغاء اجتماعات مقررة في باريس.

وقالت قناة «إل.بي.سي» التلفزيونية اللبنانية «سيستأنف اللواء إبراهيم أعماله بعد استكمال فترة الحجر الصحي». واجتمع إبراهيم مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لمناقشة مسألة أميركيين محتجزين في سورية، حسبما ذكرت «وول ستريت جورنال».

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