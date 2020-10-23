الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتصفه بـ«الإنجاز الكبير»

المصدر: القاهرة - أ. ف. ب

رحبت جامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا والموقع بمقر الأمم المتحدة في جنيف الجمعة، ووصفته بـ«الإنجاز الوطني الكبير».

وقالت الجامعة في بيان إن الأمين العام أحمد أبوالغيط «أشاد بهذه الخطوة الهامة ووصفها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في أرجاء الدولة الليبية كافة».

ودعا أبوالغيط «الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا الحدث المفصلي من أجل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها الأخرى كافة.. والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي الجمعة يدخل حيّز التنفيذ فورا.

ويعني الاتفاق كذلك أن جميع القوات المتواجدة على جبهات القتال ستعود إلى قواعدها بينما سيكون على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا.

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