أميركا والسودان تسعيان لحل ودي لأزمة سد النهضة الإثيوبي

المصدر: واشنطن - رويترز

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة مع إثيوبيا.

وقال حمدوك، عقب اتصال هاتفي مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات، إنه يريد التوصل إلى حل ودي. وقال ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض إنه أبلغ مصر أيضا بضرورة التوصل لحل ودي بشأن الخلاف على السد.

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