فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

المصدر: باريس - وام

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 41 ألفا و 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.

وذكرت هيئة الصحة العامة بفرنسا أن الوضع الصحي لا زال يتدهور مع تسجيل 41622 إصابة جديدة بـ "كوفيد - 19" أي أكثر بـ 15 ألف حالة عن يوم أمس.. مشيرة إلى تسجيل 165 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالاصابة بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن توسيع نطاق حظر التجول الليلي في المدن الفرنسية الكبيرة بدءا من بعد غد "السبت" ليخضع له نحو 46 مليون نسمة، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من "كوفيد-19".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس - في سياق إعلانه توسيع نطاق حظر التجول الذي يمتد من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا - من أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع الخدمات الاستشفائية لضغط شديد ..متوقعا أن يشهد شهر نوفمبر المقبل ارتفاعا في عدد الوفيات.

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