"الناتو" يقرر إنشاء مركز فضائي ويحذر من تهديدات الصين

المصدر: بروكسل - د ب أ

قرر وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في اجتماعهم، اليوم الخميس، تصعيد ردهم المشترك على التهديدات التي تتعرض لها الأقمار الصناعية، وذلك من خلال إنشاء مركز فضائي في ألمانيا.

وفى نفس الاجتماع، حذر الوزراء من التهديدات القادمة من روسيا والصين في هذا الصدد.

وسيتم إنشاء المركز الجديد في رامشتاين، وهي قاعدة مشتركة لأميركا وحلف شمال الأطلسي في جنوب غرب ألمانيا.

وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن المركز سوف يُستخدم لتبادل المعلومات بشأن التهديدات المحتملة للأقمار الاصطناعية وتنسيق الأنشطة.

وأضاف:" علينا أن نتأكد من أن لدينا أنظمة آمنة وموثوقة في الفضاء. وهذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق إزاء التطورات: فقد رأينا، على سبيل المثال، أن روسيا والصين تقومان الآن بتطوير قدرات يمكنها تعمية أو تدمير الأقمار الاصطناعية"، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة على الأنشطة العسكرية والمدنية على الأرض، على حد سواء".

وقال ستولتنبرج إن الوزراء ناقشوا أيضاً تهديداً آخر تمثله روسيا، في شكل أسلحة نووية.

وأضاف: "تطرقنا إلى الترسانة الروسية المتنامية من الصواريخ ذات القدرات النووية. التحدي خطير ومتزايد من حيث الحجم والتعقيد".

كما ناقش وزراء دفاع الحلف العسكري تقاسم الأعباء المالية.

وأصرت الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية على مساهمة أكبر من الدول الأعضاء في الميزانية المشتركة للناتو.

وارتفعت النفقات الدفاعية لدول الناتو للعام السادس على التوالي، وفقا للأرقام التي نشرت أمس الاربعاء.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الدفاع غداً الجمعة الوضع في أفغانستان والعراق، ومن المتوقع أن يقرر الناتو توسيع مهامه التدريبية في العراق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news