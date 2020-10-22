قرقاش :انتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش،أن ‏الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الإنطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والإستقرار.

‏وقال قرقاش في تغريدات، اليوم، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخياً من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية.

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