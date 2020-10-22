جيل بايدن تحث نساء بنسلفانيا على التصويت لزوجها

المصدر: ترجمة:م.م «ليفيتاون ناو»

توقفت زوجة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في مقاطعة «لور باكز»، مساء الاثنين، وحثت النساء على الخروج والتصويت لزوجها. وكانت زيارة الدكتورة جيل بايدن جزءاً من الحملة لإقناع النساء بالتصويت لمصلحة المرشح الديمقراطي في المقاطعة الواقعة في ولاية بنسلفانيا، وهو مكان أظهرت فيه الاستطلاعات أن الرئيس دونالد ترامب يتخلف عن زوجها.

وقالت بايدن التي تسافر في جميع أنحاء البلاد ضمن الحملة الانتخابية لزوجها لاستقطاب الجمهور، إنها تسمع من الناخبين أنهم يريدون طريقاً للتعافي من الوباء، ويريدون قادة لطفاء، ويلتزمون بمعاييرهم. وقالت إن الناس «يأملون في الأفضل».

وأخبرت الأستاذة الجامعية الحضور كيف تزوجت جو بايدن بعد حادث مروع أودى بحياة زوجته الأولى وابنته، وإصابة ولديه، متسائلة: «كيف تجعل أسرة مفككة متكاملة؟». وقالت إن النساء والأمهات يعرفن ذلك جيداً، لاسيما أثناء قيامهن بالمساعدة في رعاية أسرهن والعمل في الوظائف الأساسية. وأضافت أن زوجها الذي يعمل في مجال السياسة يعرف ما يتطلبه الأمر، ولديه ثقة في الشعب الأميركي.

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