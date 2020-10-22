وزير الصحة التونسي: 80% نسبة امتلاء «العناية المركزة» بالمستشفيات العامة

المصدر:
  • تونس - رويترز
التاريخ:

قال وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، أمس، إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد، وصلت إلى نحو 80%، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف وزير الصحة التونسي، للصحافيين، أن 145 مصاباً بفيروس كورونا المستجد يرقدون بأقسام العناية المركزة في المستشفيات العامة، بينما لا تملك تونس سوى 181 سريراً للإنعاش.

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