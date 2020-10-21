إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

المصدر: برلين - رويترز

أثبتت فحوصات أجريت، عصر اليوم الأربعاء، إصابة وزير الصحة الألماني ينس سبان بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه وضع نفسه في الحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن سبان (40 عاماً) يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن سبان حضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأربعاء، وإنه ليس من الضروري أن يضع الوزراء الآخرين أنفسهم في الحجر الصحي.

وأضاف: "اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يراعي القواعد الصحية والخاصة بالتباعد الاجتماعي بهدف ضمان ألا يكون الحجر الصحي ضرورياً لمشاركين آخرين أو حتى كل المشاركين في حالة ثبوت إصابة مشارك في الاجتماع بفيروس كورونا لاحقا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news