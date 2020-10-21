السلطات السودانية تغلق عدداً من الطرق في الخرطوم بعد دعوات للتظاهر

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أغلقت السلطات السودانية منذ منتصف الليلة الماضية جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة في ظل دعوات إلى تظاهرات احتجاجية على تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقالت ولاية الخرطوم في بيان تسلمته وسائل الإعلام: "بناء على ما نملك من معلومات نعتذر لمواطني ولاية الخرطوم عن ما سيمسهم من ضرر نتيجة إغلاق كباري المدينة احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء اليوم الأربعاء".

وشاهد أحد صحافيي وكالة فرانس برس شرطة مكافحة الشغب تضع حواجز عند مداخل الجسور. كما وضع الجيش حواجز إسمنتية وأسلاكاً شائكة في الطرقات التي تؤدي إلى مقر قياداته في وسط العاصمة.

وتجوب سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وتقل جنوداً مسلحين برشاشات في المدينة، كما ذكر مراسل فرانس برس.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو تحالف نقابي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير، دعا إلى تظاهرات جديدة ضد الأوضاع الاقتصادية التي واصلت تدهورها.

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