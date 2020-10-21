غوتيريش يدعو لوقف فوري عالمي لإطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة كورونا

المصدر: نيويورك - د ب أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم من أجل التركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "أطلق دعوة لوقف فوري لإطلاق النار على مستوى العالم للتركيز على المعركة الحقيقية: المعركة ضد كوفيد 19".

وأضاف غوتيريش أن مجلس الأمن انضم إلى هذه الدعوة، مشيرا إلى الحاجة إلى تكثيف الجهود، قائلا: "الوقت يمر والناس يموتون".

وتقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 41 مليوناً، بينما يلامس إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المليون و130 ألف حالة.

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