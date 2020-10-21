روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية ولأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل317 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس 269 وفاة، إضافة إلى رصد 15700 إصابة جديدة، مقابل 16319 إصابة في اليوم الماضي، ما يمثل تراجعاً وانخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات اليومية لتبلغ الحصيلة النهائية مليونا و447335 إصابة، منها 24952 حالة وفاة مع تماثل 10952مريضا للشفاء من كورونا ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و96560 شخصا.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح، كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

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