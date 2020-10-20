الولايات المتحدة تتخطى 219 ألف وفاة بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و188585 حالة بعد زيادة 60061 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 219 ألفاً و499 وفاة، بعد تسجيل 513 حالة وفاة إضافية.

ومن جانب آخر، أفادت البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالإضافة إلى بريطانيا، وصل حتى اليوم الثلاثاء إلى 5 ملايين و39 ألفاً و783 حالة، بزيادة نحو 130 ألف حالة مقارنة بأمس الاثنين. وبلغ إجمالي حالات الوفيات في هذه المنطقة نحو 202 ألف حالة.

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