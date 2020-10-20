إصابة مدير الأمن العام اللبناني بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إصابة مديرها العام الذي يقوم حالياً بزيارة إلى أميركا، بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية في بيان أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجرى فحص كوفيد-19 قبل مغادرته العاصمة الأميركية، وقد جاءت النتيجة إيجابية، مشيرة الى أنه "سيضطر إلى تأخير عودته إلى ​بيروت​، وإلغاء اجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معه "وهو في حالة صحية جيدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news