الهند: «كورونا» يمكن أن يصيب نصف السكان بحلول فبراير المقبل

المصدر: مومباي - رويترز

قال عضو لجنة حكومية، مكلفة بإعداد توقعات عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند، أمس، إنه من المرجح أن يصيب الفيروس ما لا يقل عن نصف عدد سكان البلاد، والبالغ 1.3 مليار نسمة، بحلول فبراير المقبل.

وسجلت الهند، إلى الآن، 7.55 ملايين إصابة بفيروس كورونا، ما يجعلها بالمركز الثاني خلف الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

لكن إحصاء لوكالة «رويترز» أظهر أن إصابات «كوفيد-19» تتناقص في الهند، بعد ذروة في منتصف سبتمبر، مع تسجيل 61 ألفاً و390 إصابة جديدة في المتوسط يومياً.

وقال الأستاذ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وعضو اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية، مانيندرا أجراوال، لوكالة «رويترز»: «يقدر نموذجنا الحسابي أن نحو 30% من السكان مصابون حالياً، ويمكن أن تزيد (النسبة) إلى 50%، بحلول فبراير».

وتقدير اللجنة لانتشار الفيروس، حالياً، أكبر بكثير من نتائج الفحوص التي أجرتها الحكومة الاتحادية، والتي تظهر أن نحو 14% فقط من السكان أصيبوا بالفيروس حتى سبتمبر.

• نحو 30% من سكان الهند مصابون حالياً.

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