السعودية: إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

المصدر: الرياض - وام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية قضى أحدها بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة وعضوية 20 عضوا من العلماء.

وشملت الأوامر الملكية حسب بيان صدر من الديوان الملكي الليلة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وعضوية 150 عضوا، لمدة 4 سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news