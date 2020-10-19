استعدادت لاستقبال معتمري الخارج

المصدر: مكة المكرمة - واس

تستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، هاني العميري، إن شركات ومؤسسات العمرة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود، وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا»، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، وسيسمح فيها بدخول معتمري الخارج، وينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني.

وتابع أن هناك أكثر من 75 ألف غرفة فندقية في المدينة المنورة يعمل بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين، وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيلية لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70%، ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.

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