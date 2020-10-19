سويسرا تفرض قيوداً على التجمعات

المصدر: برن - د.ب.أ

أعلنت حكومة سويسرا، أمس، فرض حظر على تجمع أكثر من 15 شخصاً في الأماكن العامة، ابتداء من اليوم، وطالبت بتجنب التجمعات الخاصة بوجه عام، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وقررت الحكومة توسيع نطاق سياسة الإلزام بارتداء الكمامات التي كانت مقصورة على وسائل النقل العام، لتشمل جميع الأماكن العامة المفتوحة، مثل المحال والأماكن الثقافية والمستشفيات والكنائس.

وسيتعين على الأشخاص الذين يلتقون بصورة منفردة تغطية أنوفهم وأفواههم ما لم يكونوا جالسين يتناولون الطعام أو المشروبات، بالإضافة إلى ذلك طُلب من الشركات السماح للموظفين بالعمل من المنزل لتقليل الاتصال الاجتماعي.

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