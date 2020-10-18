تسجيل 56 حالة وفاة و3110 إصابات جديدة بـ"كورونا" في العراق

المصدر:
  • بغداد - د ب أ
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10254 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3110 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 426 ألفا و 634 حالة.

ولفتت إلى أن 3186 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360 ألفا و477 شخصاً.

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