الهند تختار 300 مليون شخص لتلقي لقاح ضد «كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أمس، أن الهند بصدد تحديد هويات 300 مليون شخص، سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا.

ونقل التقرير عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إنه ستكون الأولوية لأفراد في قطاعات تواجه مخاطر شديدة، مثل: رجال الشرطة، وموظفي الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمسنين، وهؤلاء الذين يعانون أكثر من مرض، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. وأضاف التقرير أنه من المقرر إجراء التجارب، التي ستشمل جرعة زائدة للمرحلة الأولى، فور الموافقة على استخدام لقاح، حسب التقرير. وبالنسبة لدولة بهذا الحجم، فإن توفير لقاح آمن وسريع، يمثل أولوية رئيسة لإدارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

ولا يستطيع نظام الرعاية الصحية المنهار في البلاد، والذي كان يكافح بالفعل لتوفير رعاية كافية قبل التفشي، مقاومة ضغط جائحة على المدى الطويل. وأصيب أكثر من سبعة ملايين شخص، في الدولة الواقعة جنوب آسيا، بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.

وكانت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «بيوكون» الهندية للصناعات الدوائية، كيران مازومدار شاو، قد أشارت إلى أن الهند لديها القدرة على زيادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، في خطوة قد تساعد في كبح موجة ثانية من الوباء، وتجنب إغلاق غير مجدٍ اقتصادياً.

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