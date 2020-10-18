إصابة شخص بـ «كورونا» في مقر إقامة البابا

المصدر: الفاتيكان - رويترز

قالت الفاتيكان، أمس، إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في المقر نفسه لإقامة البابا فرنسيس، بالفاتيكان بفيروس «كوفيد-19»، ودخل في عزل. وقال بيان إن هذا الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ولم تظهر عليه أعراض المرض، غادر مقر سانتا مارتا، ودخل عزلاً مع آخرين خالطهم بشكل مباشر. وأثبتت الاختبارات إصابة شخص آخر، يعيش في هذا المقر الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحاً بالفيروس، عندما اجتاح الوباء إيطاليا في مارس.

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