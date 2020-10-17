وزيرة خارجية بلجيكا تعلن إصابتها بـ«كورونا»

المصدر: بروكسل - رويترز

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة على «تويتر» «نتيجة اختبار»كوفيد-19«الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي».

وصرحت ويلمز يوم الجمعة بأنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لـ«كوفيد-19».

وكانت ويلمز قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورغ.

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